Учёные: "Зомби-грибок" у муравьёв имеет супер-спсобности

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Заражённые Ophiосirdyceps муравьи становятся буквально зомби, которые беспрекословно выполняют приказы своего "хозяина".

Учёные рассказали, какой супер-способностью обладает "зомби-грибок" муравьёв. Из-за Ophiосirdyceps насекомые гибнут там, где он открывает свои споры. По информации работника института в Пенсильвании Ракель Лорето, зомби-насекомые летом цепляются к листьям, а когда приходят холода, умирают, оставаясь в таком же положении. Давно известно, что такой вид паразитирования является большой бедой для муравьёв.

Предположительно, уже нет ни одной колонии, которая бы не была поражена коварными грибками. Стоит отметить, что Ophiосirdyceps может поражать не всегда каждое насекомое, поскольку сразу как бы "сканирует" свою потенциальную жертву.