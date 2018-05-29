Ученые: Создана уникальная безопасная краска для волос из черной смородины

Вчера, 22:59

Специалисты отметили, что революционное косметическое средство имеет сразу ряд преимуществ. В первую очередь, она долго не смывается, во вторых - имеет небольшую стоимость, а в третьих - доступна и нетоксична.

Ученые совершали множество исследований и заявили, что создана уникальная краска для волос из черной смородины. Достать такое средство можно из жмыха ягод, и многие хозяйки знают, как тяжело отмываются руки после их сбора. Более того, окружающей среде такая краска вреда не принесет, а модницам предоставится возможность дольше ходить с ярким цветом локонов.

Как рассказали специалисты, добывать такое средство для окрашивания весьма просто, что упрощает данный процесс. Более того, аллергии от такой краски возникнет минимум, чего нельзя сказать о популярных токсичных веществах.