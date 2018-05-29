Итальянец поймал летящий в горах НЛО на видео

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Очевидец загадочных событий рассказал, что увиденный объект был огромных размеров и совершал невероятные маневры. К описанию была добавлена и такая распространенная характеристика, как бесшумность, что подходит к описанию многих предполагаемых инопланетных тарелок.

Как рассказал итальянец, который поймал летящий в горах НЛО на видео, он был поражен увиденным, ведь странный объект абсолютно не похож на земное изобретение. Более того, корабль инопланетян не имел крыльев, винтов, а также других необходимых для полета приспособлений.

Итальянец также подчеркнул, что увиденный им НЛО мог надолго зависать на одном месте, что очень странно. Свидетель событий предположил, что для изготовления такого транспортного летательного средства создатели могут использовать технологии, недоступные людям.