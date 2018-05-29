Эксперты назвали качества, которыми должны обладать будущие колонисты Марса

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По мнению специалистов, перечисленные критерии являются очень строгими и обязательными. Также значение имеет уровень показателей, которые не могут быть слишком низкими и высокими.

Эксперты назвали самые главные качества, которыми в обязательном порядке должны обладать будущие колонисты Марса. Речь идет о максимальном уровне эмоциональной устойчивости, общительности (но не слишком настойчивой), ведь астронавты будут проводить вместе много времени и не должны провоцировать конфликты на фоне несовместимости характеров.

По словам психологов, идеальным для марсианской миссии будет человек с чувством юмора, ведь такие люди способны уходить от ссор с помощью шуток. Однако есть и обратная сторона - такой "юморист" не должен быть фанатичным, ведь тогда появится риск разлада обстановки на фоне недопонимания.

Также эксперты выделили необходимость кандидата обладать умеренным уровнем уступчивости, иметь открытость, но не слишком повышенную, а также проявлять способность адаптации к критическим условиям в команде.