Искусственный интеллект научили распознавать человека по походке

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Исследователи хотят при помощи этого метода заменить пароли, ключи и токены. Все эти вещи могут потерять или украсть, а вот шаги человека индивидуальны. Поэтому при помощи их анализа и современных технологий можно создать двери и замки, которые открываются, когда человек к ней подходит.

Британские и испанские учёные научили нейросеть распознавать человека по его походке. Эта технология основана на методе глубокого изучения. В итоге можно будет со 100% точностью определить личность человека по ряду индивидуальных характеристик.

Походка человека может в итоге стать отличным идентификатором. Эта характеристика разделяется на пространственную и временную: первая из них изучает длину шага, разворот ноги и её положение, а вторая – опорные и двигательные фазы шага. Также искусственный интеллект запоминает индивидуальные особенности, что лишает возможность злоумышленников подделать её.

Учёные из Манчестерского университета под руководством Омара Костиллья-Рейеса собрали для базы данных больше 20 тысяч фото следов 120 людей. Добровольцев просили одевать любую удобную для них обувь, что усложняло нейросети задачу.

Для обучения ИИ все снимки были загружены, а система их проанализировала. В итоге на основании своего метода эксперты даже научились предсказывать поведение и настроение собаки по её походки.

Новую систему проверили на трёх датасетах с разным размером. Система распознавания проверяла в условиях аэропорта, дома и рабочего места. В итоге эффективность в зависимости от датасета составила от 92,9 до 99,3%.

По словам исследователей, собирать такие отслеживающие устройства намного легче, чем собирать множество отпечатков пальцев работников, к примеру, крупных корпораций. Однако остаётся непонятным, как нейросети работают при аномалиях, таких как переломы и растяжениях.