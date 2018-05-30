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Туристы, много путешествующие по миру, а также работники, чья профессиональная деятельность связана с частыми командировками, подвергают себя немалому риску. Речь идет не об особенностях местного населения, а о гостиницах.

После масштабных исследований, ученые открыли грязные тайны отельных номеров, назвав те места и предметы, где скапливается наибольшее количество вредоносных бактерий. На первом месте стоит ванная комната, где желательно пользоваться лишь душевой кабиной, но с максимальными предосторожностями. Плесень и грибок, даже не заметные, всегда присутствуют на полу, а особенно на поверхности ванны. Также чрезвычайно угрожающим предметом может стать лейка душа, если она ежегодно не обновляется.

Даже самый блестящий и сияющий унитаз в номере отеля следует протереть спиртовой салфеткой, во избежание серьезных вирусных заболеваний. В комнате опасным для здоровья предметом является пульт от телевизора. Кто им мог пользоваться ранее лучше и не думать, а просто завернуть устройство в полиэтилен. Бассейн в отеле лучше обходить стороной, так как именно он является причиной половины заболеваний.