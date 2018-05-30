Зефирный тест использовали для прогнозов будущего детей с мамами без высшего образования

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Статья американских исследователей была опубликована в Psychological Science. В ней ученые показали, что успеваемость ребенка в учебе зависит от желания как можно быстрее получить награду куда меньше, чем считалось ранее.

Знаменитый зефирный эксперимент был разработан в конце 60-х годов профессором Уолтером Мишелем. Вариацию именно такого теста взяли исследователи для своей работы. Суть заключается в том, что ребенок находится за столом в комнате, а на тарелке перед ним лежит зефир (либо другая желанная сладость). Испытуемому сообщают, что он может взять угощение прямо сейчас, либо же подождать некоторое время (в данном эксперименте интервал был 7 минут) и получить награду вдвое больше.

Была взята группа детей свыше 900 человек, у половины которых матери не имели высшего образования. Первый этап исследования, проведенный, когда детям было 4 года, показал, что коэффициент зависимости между немедленным желанием чада получить награду и его успехами в учебе примерно равен 0,57. Однако второй этап, где испытуемым было уже 15, опроверг старые показания. В этом случае коэффициент был равен 0,28.

Таким образом работа исследователей делает акцент на важности повтора экспериментов с учетом всех возможных поправок и оплошностей.

Не так давно с помощью той же методики зефирного теста ученые доказали, что воспитание в ребенке высокого уровня самоконтроля не гарантирует его успешности в будущем.