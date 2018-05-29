Ученые назвали продукт, который сделает секс более частым

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Новое исследование американских ученых из Мичигана показывает, что если более двух раз в неделю употреблять один секретный продукт, то можно значительно увеличить количество секса в неделю.

Для многих не секрет, что морепродукты являются афродизиаками и увеличивают сексуальное влечение партнёров. Новое исследование ученых показывает, что лучше всего для увеличение частоты секса стоит употребить именно устрицы. Пары, которые ели устрицы более двух раз в неделю, имели больше секса.

Причиной, по которой устрицы связаны с повышенным либидо, объясняется их высоким содержанием цинка, говорит соавтор исследования Одри Гаскинс. Сексологи также рекомендуют партнером больше времени уделять своим возлюбленным и не пренебрегать прелюдиями.