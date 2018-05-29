В Италии обнаружили древнейшее дерево Европы

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Им оказалась сосна Гельдрейха, которую прозвали Италус. Дерево растёт в южной части Италии в нацпарке Поллино. Его возраст в 1230 лет определили по годовым кольцам и при помощи радиоуглеродного исследования.

В Италии обнаружили самое старое дерево в Европе. Данное вечнозелёное прорастает в горах на высоте до 2,5 километров. Стоит отметить, что высота таких сосен может достигать 80 метров, а диаметр ствола двух метров. Эксперты выяснили, что сосна росла, главным образом, в первые века своей жизни. После этого настал резкий упадок и годовые кольца долго были маленькими. Однако последние десятилетия Италус начал расти с большей скоростью.

Данное дерево теперь можно характеризовать как рекордсмена по европейским меркам. Древнейшее дерево в мире находится в Калифорнии. Его возраст достигает более 5 тысяч лет.