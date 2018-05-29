Пассажиры сняли НЛО, который преследовал самолёт в небе над Францией

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Пассажиры на борту самолета смогли зафиксировать в небе над Францией два быстро движущихся объекта, один из которых оставлял дымовые следы. Очевидцы заявили, что столкнулись с НЛО, который следовал за самолетом с людьми.

Сообщается, что пассажиры вылетели из аэропорта Аликанте 24 мая, рейс самолета Гатвик-Лондон. В полете пассажиры увидели, как за самолетом наблюдает другой быстрым движущийся объект, который оставил в небе коричневый паровой след. По словам свидетелей, НЛО были небольшого размера, поэтому их невозможно было перепутать с истребителем.

На данный момент, охотники за НЛО пока не прокомментировали ситуацию, а пассажиры самолета уверены в своих словах и настаивают на том, что совершено точно видели в небе инопланетные НЛО.