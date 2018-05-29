Умер Нобелевский лауреат по химии Йенс Скоу

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Мировое научное сообщество понесло невосполнимую потерю. Не стало ученого, которого в течение многих десятилетий называли научным революционером и подвижником.

В Дании умер Нобелевский лауреат по химии Йенс Кристиан Скоу, не дожив полугода до своего 100-летнего юбилея, который планировало широко отмечать все мировое научное сообщество. Высшую премию из рук короля Швеции Скоу принял 21 год назад, после открытия еще в середине прошлого века натрий-калиевой аденозинтрифосфатазы. Это открытие, произведшее настоящую революцию в анестезиологию. Премию за это получили также два исследователя, американец Пол Бойер и британец Джон Уокер.

Скоу продолжал плодотворную работу в Орхусском университете, вплоть до выхода на пенсию в 1988 году. Исследователи говорят, что научное наследие Скоу требует всестороннего и тщательного изучения. Вероятно, родственники великого химика передадут его архивы в университет.