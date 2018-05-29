Астронавты NASA пожаловались на сложность справления нужды в космосе

Сегодня, 11:13

Астронавт NASA Пегги Уитсон пожаловалась на сложности жизни в космосе и говорит, что на МКС очень сложно справить естественную нужду. Космонавт рассказала принцип работы космических туалетов.

Пегги Уитсон предоставила настоящие кадры туалета, который расположен на МКС. Астронавт призналась, что малую нужно астронавт вынужден справлять в специальную воронку, которая собирает общую мочу и перерабатывает её в воду. Всего потребуется около восьми дней, чтобы жидкость снова стала питьевой водой для космонавтов.

Для большой нужды существует специальный насос, который буквально втягивает в себя экскременты. Далее остатки не переработанной желудком пищи запечатываются в пакеты и ожидают того времени, когда нужно будет утилизировать мусор. Во время самого процесса астронавта может трясти, как в поезде, утверждает Пегги Уитсон.