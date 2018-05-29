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Закончился начальный этап испытаний космического корабля "Федерация"

Сегодня, 11:10

Процесс проходил в трансзвуковой воздушной динамической трубе. Информация поступила 28 мая от Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского.

Закончился первоначальный этап испытаний космического корабля "Федерация". Работники протестировали аэродинамические параметры, расход и пульсацию давления на заготовках отдельного возвращаемого аппарата, а также в числе ракеты-носителя.

"В ходе эксперимента получены ценные данные в качестве надёжного проектирования технологий и агрегатов нового устройства на прочность, аэродинамику и расчёт полёта", - сказано в сообщении.

Стоит напомнить, космический аппарат "Федерация" нацелен на доставку людей и груза на околоземную орбиту и Луну. Предположительно, численность команды составит 4 человека.

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