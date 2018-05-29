В Сеть попали фото-доказательства наличия НЛО в России

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Люди заявляют и фотографируют не только странное свечение, но и даже откапывают части космических кораблей пришельцев. Стоит отметить, что россияне сталкиваются с кораблями не только в наше время, но и намного раньше, а возможно древние народы даже покланялись инопланетным существам.

На зарубежных информресурсах становятся популярными фото-доказательства наличия НЛО в России. В Сеть выложили целый ряд материалов и фактов полётов в небе кораблей пришельцев.

В частности, задокументировано, что в Липецке 26 декабря 1977 года люди видели неопознанный летающий объект в ночном небе. Позже такая же история не однократно повторялась.

Люди, видя яркий свет в небе, фотографировали происходящее. Соответственно те, кто верит в НЛО заявляют, что космические корабли посещают Землю, доказывая это заявлениями очевидцев.

Скептики уверены, что яркий свет – это просто баллистическая ракета или некий класс космической ракеты земного происхождения.

Однако, в сентябре прошедшего года шахтёры из Волгограда обнаружили в недрах нашей планете странный диск.

Он напоминал собой разбитый НЛО, который каким-то образом очутился на глубине в 40 метров. Любители «теории заговора» сразу же предположили, что возможно древние народы поклонялись пришельцам, а их корабли расценивали, как некие артефакты, которые закапывали в землю. Возможно, что где-то рядом есть и захоронения самих пришельцев.

Обнаруженные диски весили около 200 килограммов и были в диаметре около 1,2 метров.