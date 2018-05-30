Методика лечения рака легких у курящих и некурящих пациентов разнится

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В последнее время прослеживается рост заболеваемости людей раком легких, при этом им страдают не только заядлые курильщики, но и пациенты, которые никогда не пробовали курить. Медики сообщили, что для разных категорий онкологических больных методика лечения также разнится.

Во всем мире растет количество онкологических заболеваний, среди которых значительное место занимает рак легких. Медики провели значительное количество исследований и пришли к выводу, что возникновение и течение болезни у людей которые являются активными курильщиками, и теми, кто никогда не увлекался табакокурением, кардинально отличаются. Такие отличия и обусловили необходимость использования различных методик лечения рака легких у разных категорий пациентов.

Установлено, что у людей, которые никогда не курили, данное заболевание обусловлено генетическими факторами. Для их лечения эффективно использовать препараты точечного действия - таргетные. К данной группе препаратов относятся такие, которые могут точечно воздействовать на опухоль.

Современные виды диагностики дают возможность выявить конкретную мутацию, которая поможет определить, какая опухоль у человека появится.