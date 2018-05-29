Лягушка научилась во время побега показывать глаза на «пятой точке»

Сегодня, 09:34

Животное раздувается до огромных размеров, а сзади у неё появляются два чёрных пятна. Это происходит, когда есть опасность, чтобы хищники думали, что оно змея.

В Южной Америке живёт карликовая лягушка Cuyaba. Во всём мире различные животные по-разному приспосабливаются к выживанию. Эта же лягушка в процессе эволюции научилась во время побега показывать глаза прямо на «пятой точке».

Дело в том, что Cuyaba умеет очень сильно раздувать своё тело, чтобы казаться намного больше. При этом на задней части у неё есть два чёрных пятна, которые имитируют собой глаза. Таким образом, если смотреть на животное в раздутом состоянии, то она напоминает змею.

Фактически, её «пятая точка» помогает ей выживать, отгоняя от себя хищников. Кроме того, обмана недостаточно и лягушка обзавелась смертельным ядом.

Встретить Cuyaba можно в Парагвае, Боливии, Аргентине и Бразилии. У неё под глазами есть некие макрогранулы, которые смогут отравить нападающего. Полакомиться лягушкой не прочь змеи, птицы и летучие мыши. Одной дозы яда достаточно, чтобы убить 150 небольших животных.