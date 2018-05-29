«Это не теория заговора»: В NASA объяснили запуск таинственной ракеты

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История началась, когда с базы ВВС США в Ванденберге 22 мая запустили German GACE-FO. Однако камера, которая должна была всё сфотографировать и показать людям новую ракету, странным образом полностью расплавилась. Люди сразу же решили, что агентство что-то скрывает, и ракета как-то связана с НЛО и общением спецслужб с пришельцами.

Сейчас же в NASA объяснили этот таинственный запуск ракеты. Оказалось, что это не теория заговора, а просто недочёты в плане системы безопасности. В сообщении указывается, что сделать снимки и видео хотел ветеран ведомства фотограф Билл Ингаллс, который работает в NASA около 30 лет.

По словам Ингаллса, у него было шесть пультов, два вне периметра безопасности, и четыре внутри. К сожалению, во время запуска загорелась трава, которая полностью спалила одну из камер на улице. Устройство стояло буквально в 400 метрах от ракеты.

Ингласс после пожара пошёл забрать камеру, но там была уже группа пожарных. Удивлению фотографа не было предела, когда он нашёл невредимую карту памяти. Однако, что касается самой камеры и снаряжения, то его, наверное, отправят в штаб-квартиру NASA в Вашингтон.

По словам Ингласса, эта ошибка его не остановит на своём пути. Вскоре он отправится в Казахстан, чтобы сфотографировать там посадку экипажа МКС 3 июня.