Опытные дерматологи определяют наличие рака хуже искусственного интеллекта

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В одном из тестов врачам удалось обнаружить меланомы в 86,6% случаев, а вот современные компьютерные технологии определяли в 95% случаев. К такому выводу пришли исследователи из Германии, Франции и США.

Недавно группа учёных, под предводительством Холбгера Хансслера, профессора кафедры дерматологии из Гейдельберского университета, решили протестировать искусственный интеллект для выявления рака и лечения рака кожи. Эксперты использовали 100 тысяч фото меланомы – самой агрессивной формы рака кожи, чтобы натренировать свои нейронные сети для выявления доброкачественных и злокачественных опухолей. Оказывается, что опытные дерматологи определяют наличие болезни хуже искусственного интеллекта.

Хансслер заявил, что нейронные сети работали как мозг ребёнка, который нужно тренировать. С каждым изученным изображением улучшается способность робота в выявлении недуга.

После тестов учёные сравнили результаты компьютера с результатами 58 врачей из 17 стран мира. Были отобраны специальные фото меланом для нейронной сети и людей.

Тесты разделили на два уровня. Оказалось, что врачи выявили 86,6% злокачественных опухолей и 71,3% доброкачественных. В это же время, искусственный интеллект обнаружил 95% и 82,5% соответственно. На втором уровне люди также проиграли машине.

Сети более чувствительны и пропускают меньше диагнозов. Сейчас же учёные используют систему для её тренировок, чтобы в будущем это привело к меньшему количеству ненужных операций.