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Окончательное решение пришло после того, как ученые путем компьютерного моделирования выяснили, что редкий вид животных находится на грани исчезновения. Также тщательное исследование ДНК показало перспективность спорного метода.

Генетики разрешили клонировать северного белого носорога для спасения популяции, которой больше нет в дикой природе. В зоопарках остались лишь две самки. Последний самец этого вида умер два месяца назад. Надежд на естественное воспроизведение не осталось, поэтому единственным средством для воспроизведения этого вида животных, осталось клонирование. По мнению ученых, изученные ДНК белых носорогов внушают уверенность на успех.

Массовая гибель северных белых носорогов на территории Африки, началась сразу после колонизации континента англичанами. Браконьеры тысячами истребляли животных, ради рога, которому приписывали мистические свойства. Несмотря на уверенность генетиков в успехе программы клонирования, в научном сообществе начались дискуссии. Ряд ученых считает, что этот способ недостаточно изучен. Кроме того, первые опыты показали смену поведения клонированных животных.