NASA прервало трансляцию с МКС после появления загадочной планеты

Вчера, 22:35

Уфологи с разных концов мира уже строят свои догадки по поводу произошедшего случая. Многие считают, что в NASA есть, что скрывать от общественности.

Недавно NASA вело прямую трансляцию с борта МКС, как неожиданно в объективе появилась загадочная планета, и связь оборвалась. Уфологи тщательно проанализировали отрывок записи, и с уверенностью заявляют, что это был НЛО. По мнению нетрадиционных исследователей космоса, в NASA есть, что скрывать. При этом отмечается, что объект излучал сильное свечение. К сожалению, из-за расстояния не удаётся более детально рассмотреть "загадочную планету".

Уфолог утверждает, что объект сначала находился над Южной Америкой, а потом отправился в сторону Африки. NASA, в свою очередь, возобновило трансляцию, однако после того, как таинственный объект уже скрылся из вида камер видеонаблюдения.