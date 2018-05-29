В России робот впервые провел операцию на головном мозге

Сегодня, 04:45

Уникальное хирургическое вмешательство в самую сложную структуру человеческого организма было проведено в Московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Пациенту, нуждающемуся в экстренной помощи, помогла израильская разработка и профессионализм российских нейрохирургов.

В России робот впервые провел сложнейшую операцию на головном мозге. Пациент, доставленный в тяжелом состоянии, явно имел внутричерепную патологию, однако опухоль, которую определили при помощи томографии, была недоступна для человеческого вмешательства. Робот, сконструированный израильскими специалистами, проник в мозг, не задев жизненно важные центры и, произвел точнейшую диагностику.

В результате, была извлечена ткань, необходимая для биопсии. Далее робот буквально «руководил» действиями опытных нейрохирургов. Пациент обрел вторую жизнь благодаря совместным действиям высоких профессионалов и сложного устройства, которое доказало необходимость дальнейших разработок в этом направлении. В том числе, и отечественных, для чего имеется необходимая научная и технологическая база.