Учёные: Прививки от ВПЧ не причастны к развитию диабета или волчанки‍

Сегодня, 03:30

Ученые в Канаде в ходе исследования выборки из почти 300 000 школьниц не выявили взаимосвязи между вакцинацией девочек от вируса папилломы человека и развитием аутоиммунных заболеваний.

ВПЧ - большая группа вирусов, насчитывающая порядка 27 видов и более 600 штаммов, часть из которых обладает онкогенными свойствами. Известно, что ВПЧ является главным фактором развития шейки матки. Для профилактики таких серьезных и опасных заболеваний в 2006 году была создана вакцина Гардасил, которую вводят девочкам с 11-12 лет трижды. Британская вакцина Церварикс способна защитить от 16 из 18 опасных штаммов ВПЧ, снижая риск развития онкологического заболевания на 90%.

Однако позже появились данные, что подобные прививки повышают риск развития ряда аутоиммунных заболеваний: сахарного диабета 1-го типа, ревматоидного артрита, системной красной волчанки и рассеянного склероза.

Ученые Университета Торонто под руководством Линды Левеск попытались определить достоверность данных опасений. Они изучили 290939 школьниц, из которых 62,2% были вакцинированы от ВПЧ. В ходе анализа они не выявили никакой взаимосвязи между прививками и последующим образованием в их организме антител против собственных клеток, а следовательно родители могут не беспокоиться, и разрешать своим дочкам делать бесплатные прививки от вируса.