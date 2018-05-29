Роскосмос: Найдите из космоса бельков и едьте в Сочи

Сегодня, 04:30

Российское агентство начало уникальный проект. Он посвящается детёнышам гренландского тюленя, обитающего в акватории Белого моря. Исследователи заинтересованы поиском как можно большего количества специалистов, которые смогут их обнаружить.

Для этого создан проект, названный «Дежурным по планете». Его цель цель – найти из космоса бельков. Так называют детёнышей очень редкого гренландского тюленя.

Эту программу поддерживает Роскосмос и Сколковский институт. 15 её победителей смогут поехать в Сочи, где получат возможность обработки данных, полученных из космоса.

Это будет происходить на территории Образовательного центра «Сириус» в Сочи. Маленькие тюлени этого вида первые три недели своей жизни не способны к самостоятельному плаванию. Этот период жизни они проводят на земле в суровых условиях, которые им приходится преодолевать.

Однако, по данным наблюдений, малыши вполне справляются с этим. Общее количество этих тюленей так мало, что за их размножением приходится наблюдать из космоса и поощрять за это путёвками в Сочи.