Сегодня, 02:30

Дискуссия в научном сообществе, которая велась на протяжении десятилетий, вероятно, закончена. Современные методики исследований удивительным образом совпали с древними преданиями, передававшимися в Перу из поколения в поколения.

Перуанские генетики научно подтвердили легенды о происхождении правителей инков. Причем исследование доказало концептуальную идентичность двух, наиболее распространенных преданий. Итак, после масштабного исследования ДНК предков могущественных племен, названным по имени первого правителя Инка, оказалось, что правители и основатели народности переселились на территорию Куско из горных районов Пакаритамбо.

Таким образом, споры о двух различных ветвях, одну из которых представлял непосредственно Инка и его род, а другой – братья Аяра, прекращены. Это была одна семья, которая спустилась с гор, чтобы расширить зону своего распространения. Кстати, перуанские генетики весьма разочаровали представителей нетрадиционной науки, которые всегда утверждали теорию об инопланетном происхождении древних инков.