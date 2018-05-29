В США скрестили ДНК человека и курицы

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Ученые пересадили клетки человека в эмбрион курицы, из-за чего у птицы сформировался позвоночник и нервная система. Эксперимент проводили с целью того, чтобы показать, что человек также обладает «строительными» клетками в организме.

Группа исследователей из Нью-Йоркского университета Рокфеллера в США сообщили, что эксперимент прошел успешно, как и ожидалось. В скором времени, после пересадок клеток ДНК, у цыпленка появился позвоночник и другие значительные преобразования. Создатель проекта, Али Биванлу, рассказал, что эмбрион выжил, однако не прожил достаточно времени, чтобы оценить результат в полной мере. Али подчеркивает, что скрещивание ДНК можно проводить как над курицами, так и над другими птицами, а также амфибиями и рыбами. С помощью эксперимента ученые поняли, как развивается мозг, печень и легкие. Полученный в ходе эксперимента опыт можно будет применить при создании вакцин от различных болезней человека.