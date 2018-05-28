"Работа на Луне": Джефф Безос заявил о перемещении промышленности в космос

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На космических просторах вместе с заводами появятся миллионы рабочих мест. Всё это может появиться не только в невесомости, но и на спутниках, и на планетах. Плюсы здесь в том, что всё будет работать исключительно на солнечной энергии.

Американский миллиардер, глава крупнейших компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос заявил о скором перемещении тяжёлой промышленности в космос. В скором времени он намерен снизить стоимость суборбитальных полётов. Дело в том, что сейчас компания Blue Origin занимается тестированием космического корабля Shepard. Последний успешный запуск произошёл недавно, 30 апреля.

Миллиардер считает, что его работа и все научные достижения современности будут способствовать тому, что крупные заводы и производство перенесут в космос, на спутники, к примеру, на Луну, и на планеты. Работать предприятия будут на солнечной энергии. Поэтому в будущем, по сути, люди будут летать на заработки на наш природный спутник.