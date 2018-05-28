Призрак попал на камеру видеонаблюдения и шокировал Сеть

Сегодня, 11:54

Камеры видеонаблюдения зафиксировали необычный мистический объект, который появился ночью возле жилого дома. Полученные кадры напугали пользователей Сети, которые заявили, что на видео настоящий призрак.

В Сеть попал видеоролик, который показывает полупрозрачный объект, который внезапно появляется на улице ночью. Сообщается, что видео уже было передано опытным уфологам из MUFON, которые должны точно сказать о происхождении объекта. Напуганные пользователи Сети предложили, что на видео пришельцы, НЛО или призрак.

Однако скептики категорически отрицают теорию пришельцев или призраков. Также юзеры отбросили в сторону идею, что на видео была зафиксирована аномалия, вызвана ошибкой в объективе камеры. Интернет-пользователи предполагают, что обнаруженный призрачный объект может быть фактически насекомым, сидящим в объективе камеры.