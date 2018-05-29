Ученые выводят первую в мире вакцину от аллергии на кошек

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Группа специалистов из России и Австрии разрабатывает генно-инженерное средство Cats Project, способное подавить 8 кошачьих аллергенов.

Ученые Первого Московского медицинского госуниверситета Сеченова и Венского медуниверситета в рамках создания первой в мире вакцины от аллергии на кошек использовали искусственно выведенные протеины, отличающиеся от естественных сниженной аллергической активностью. Как итог, пациенты не так болезненно переносили неприятный недуг.

В мире существует 8 кошачьих аллергенов, с которыми успешно должно справиться средство Cats Project. Рекомбинантные аллергены уже созданы, теперь ученые выводят первую в мире вакцину, комбинирующую их. Предполагается, избавить людей от аллергии на кошек российские и австрийские эксперты смогут через 5 лет.