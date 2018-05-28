Учёные: Чай для похудения не эффективен

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Диетологи заявляют, что полезней и правильней пить зелёный чай и есть больше фруктов, если человек хочет сбросить лишний вес.

Австралийские учёные считают, что чай для похудения не эффективен для тех людей, кто хочет похудеть. Он может только послужить неким дополнением к основной и правильной диете.

Мелани Макгрис, которая является представителем Общества австралийских диетологов, особенно отмечает, что от такого чай может быть хоть какой-то толк, если начать его употреблять после пакетированных соков, газированных напитков и так далее.

По словам учёных, лучше экономить деньги, и покупать обычный зелёный или чёрный чай, а тратиться на фрукты. Именно так нужно поступить тем, кто хочет похудеть.