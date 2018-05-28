Ученые: Удушье, глупость и астероид могут в равной степени уничтожить человечество

Сегодня, 08:12

Футурологи, предсказывающие мрачное будущее для существующей цивилизации, используют свою фантазию, замешанную на мизантропию. Исследователи, опираясь на научные факты подтверждают негативные прогнозы.

При этом ученые считают, что уничтожить человечество могут в равной степени удушье, глупость и астероид. Применение метода компьютерного моделирования, соединенного с научным анализом показало три главных опасности для выживания человечества, как уникального биологического феномена в пределах нескольких галактик. Если земной разум уникален на немыслимой территории Вселенной, то это не означает его исчезновения. «Поломка» углеродного цикла весьма вероятна из-за техногенного вмешательства, а значит, и дефицит этого компонента атмосферы приведет к снижению умственной активности человечества.

На этот факт накладываются привнесенные в сознание, разграничения сфер профессиональной деятельности. Люди, изучая столько те предметы, которые им понадобятся в дальнейшем зарабатывании денег, блокируют «бесполезные» участки мозга, в связи с чем, уже через 50 лет, человек превратится в функциональный автомат. Точку в существовании человечества может поставить небесное тело. Например, звезда Глизе 710, которая вторгнется в Солнечную систему через 1 миллион 350 тысяч лет.