Ученые: Черешня является лучшим лекарством в борьбе с опухолями

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Ученым удалось разгадать секреты известной ягоды, которую древние греки использовали в качестве лекарства. Оказалось, что в ее состав входят компоненты, укрепляющие стенки сосудов, и выводящие токсины.

Исследователи перечислили лишь малую долю заболеваний, с которыми способна побороться черешня. Оказывается, чудо-ягода способна останавливать рост опухолей и даже лечить атеросклероз. Ягода также является отличным средством от аллергии, подагры, артроза и ревматизма. Также, черешня отлично укрепляет нервную систему.

Отметим, ученые утверждают, что пирог с любимой многими ягодой воздействует на организм в десять раз мощнее, чем аспирин. Это связано с тем, что в составе ягоды есть растительные полифенолы - флавоноиды. Именно данное вещество способствует тонизированию организма.