Ученые: Отказ от бекона и алкоголя снижает риск развития рака

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Онкологи из Всемирного фонда исследований рака (WCRF) сообщили плохие новости для любителей бекона алкогольных напитков. Дело в том, что отказ от бекона и спиртного может помочь значительно снизить риск развития рака.

Группа ученых из WCRF разработали специальные рекомендации, которые помогут людям уберечься от развития онкологических заболеваний. В первую очередь онкологи рекомендуют значительно или полностью сократить количество обработанного мяса, включая бекон, салями, хот-доги и некоторые колбасы, поскольку эти продукты связаны с повышенным риском развития колоректального рака. Необработанное красное мясо, такое как говядина, свинина и ягненок, также может быть связано с более высоким риском развития рака.

Согласно докладу, алкоголь также подпадает под запрет, поскольку есть убедительные доказательства того, что употребление алкоголя является причиной многих видов рака. Выпивка связана с раковыми образованиями рта, горла, пищевода, печени, молочной железы, желудка и толстой кишки, утверждают ученые.