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Исследователи брали во внимание территорию проживания и численность населения. Оказалось, что более удовлетворенными жизнью считают себя жители небольших городков в сельской местности, которые поддерживают эмоциональное здоровье с помощью общения с близкими и друзьями.

Ученые назвали более счастливых жителей городов. В 8 раз отличается чувство удовлетворенности жизнью жителей небольших городков и огромных мегаполисов. Проживающие в больших городах люди страдают от социальной изолированности, поскольку приоритет большого заработка исключает наличие свободного времени.

Тем не менее, лишенные общения и радостей жизни люди не считают себя счастливыми. Следующим этапом исследований станет выяснение численности жителей должно быть поселение для наиболее счастливого проживания человека.