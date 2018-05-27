Учёные планируют воскресить вымерших животных

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Вернуть к жизни обитателей нашей планеты, живших миллионы лет назад, вряд ли получится, в отличие от недавно утраченных видов.

Биологи и генетики намерены использовать все существующие технологии, чтобы вновь наводнить Землю животными, которые, казалось бы, давно канули в лету. Портал AV Club пишет, что учёные больше не задаются вопросом, стоит ли им воскрешать вымершие виды и уже конкретно сосредоточились на том, как это сделать.

Актуальность данной проблематики возникла вместе с новыми вызовами, с которыми столкнулось человечество на заре нового тысячелетия. В частности, вопрос глобального потепления учёные хотят решить с помощью мамонтов. Последние, по мнению экспертов, могут замедлить природные процессы в таких регионах, как Сибирь. Древние животные способны поедать высохшую траву, а также вытаптывают снег, что, как ни парадоксально, позволяет сохранить низкую температуру земли. К слову, мамонты являются едва ли не самыми древними животными, которых пока что можно воскресить, поскольку ДНК тех же динозавров был уничтожен с течением времени.

Вместе с тем, многие учёные призывают не заглядывать так далеко наперёд и сосредоточиться на тех проблемах, которые можно решить с помощью генетики уже сегодня. К примеру, к таковым можно отнести снижение популяции редких видов животных. Генетический материал для этих целей пока есть и он не повреждён временем, но учёные все равно планируют воскресить вымерших животных.