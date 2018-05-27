Эксперты: Секс в раннем возрасте может привести к раку шейки матки

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Количество молодых пациенток, поражённых опасным недугом, с каждым годом растёт всё больше.

Начало активной половой жизни в раннем возрасте может стать причиной развития рака шейки матки. К такому выводу пришли врачи Филиппинского акушерско-гинекологического общества (POGS). Специалисты утверждают, что большинство пациенток, которые обращаются к медикам с такой проблемой, попробовали секс ещё в подростковом возрасте. Сейчас у медиков практически нет сомнений, что ранняя половая жизнь может привести к раку. Последние исследования показали, что это происходит по причине того, что шейка матки у молодых девушек недостаточно развита, а потому уязвима для онкологии. Филиппинские врачи уже бьют тревогу, поскольку в последнее время возраст пациенток, поступающих к ним с таким диагнозом, постоянно снижается. Пока что самой молодой девушкой с раком шейки матки является 16-летняя жительница Южной Филиппины. Сексом она начала заниматься с 10 лет.

Ранее учёные установили, что мужчины в четыре раза чаще страдают раком из-за орального секса.