Возле Солнца учёные NASA обнаружили гигантский светящийся объект

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Уфологи увидели в нем инопланетное НЛО.



Один из космических спутников NASA заметил странную активность возле Солнца. Рядом со светилом якобы находился гигантский светящийся объект неизвестного происхождения. Сейчас астрономы занимаются тем, что пытаются выяснить, что же из себя представляет данный объект. Тем временем в сети уже появилось видео, на котором запечатлена эта структура. Учёные подчёркивают, что за последнее время на поверхности светила не было зафиксировано ни одного крупного коронарного выброса. Между тем, уфологи уже принялись строить вокруг данного события очередные конспирологические теории. В частности, в сети уже активно распространяется информация, что представленный на видео объект является ничем иным, как гигантским кораблём пришельцев, который прячется возле Солнца и, вероятно, занял выжидательную позицию.

Ранее мы писали, что недалеко от Солнца уфологи рассмотрели огромный флот НЛО. Объекты, которые, по мнению конспирологов, являются кораблями пришельцев, имеют разную форму и размеры и не могут быть метеоритами, поскольку траектория их движения нехарактерна для таких небесных тел.