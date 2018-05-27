Ученые: «Эффект морепродуктов» поможет быстрее стать родителями

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Об этом сообщают исследователи из Гарвардского университета. Прием в пищу моллюсков и креветок дважды в неделю способствует быстрому зачатию ребенка.

Ученые доказали на практике действие приема в пищу определенных продуктов чтобы быстрее стать родителями. «Эффект морепродуктов» отслеживали на группах добровольцев. При приеме два раза в неделю пищи с морепродуктами у возлюбленных подымалось чувство либидо и фертильности, что располагает к интимной связи и активности со стороны клеток, отвечающих за оплодотворение.

Ученые доказали, что влюбленные, желающие быстрее стать родителями, должны разнообразить рацион морепродуктами. Пары, которые употребляли морепродукты более 2 раз в неделю, зачали ребенка почти в 2 раза быстрее, чем те, в рационе которых таких продуктов не было.