Эксперты рассказали, как определять болезнь Альцгеймера по глазам

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Учёные давно говорят о том, что именно по глазам можно диагностировать проблемы разных внутренних органов. Эксперты из Университета Квинс в Белфасте указали, как благодаря им можно определить деменцию, как сообщает «Версия.Инфо».

Речь идёт о самой популярной и наиболее сложно излечиваемой её форме – болезни Альцгеймера. Оказалось, что сетчатка глаза при развитии такой деменции «украшается» жёлтыми точками. Чем их больше, тем сильнее болезнь Альцгеймера. Самостоятельно, правда, обнаружить такое сложно – больше результатов даст сканирование в специальной клинике.

Однако перед этим эксперты всё равно советуют наблюдать за больным. Если человек очень забывчив, теряя даже часто используемую и важную информацию, блуждает в знакомом месте – это уже признаки болезни Альцгеймера, и стоит отправить его к врачу. Ранее для борьбы с этой формой деменции неврологи порекомендовали как можно меньше нервничать, побольше спать и тренировать мозг изучением чего-то необычного.