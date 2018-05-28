Ученые раскрыли место проживания гуманоидов

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Ученые на протяжении долгого времени не могли найти инопланетные существа. Однако теперь они знают предположительное место их существования.

Астрономам удалось найти уже около ста тысяч галактик, однако, инопланетной жизни в них они не обнаружили. Теперь ученые сменили тактику и раскрыли место проживания гуманоидов. Они решили искать источник жизни в местах ее разрушения, например, после ядерного апокалипсиса. И эксперты в результате раскрыли место проживания гуманоидов.

Ученые отметили, что одну планету, подверженную взрыву, заметить будет почти невозможно. Но, десятки или даже сотни взрывов вполне можно зарегистрировать, однако вряд ли цивилизация уже будет существовать.

Исследователи уже рассчитали несколько сценариев таких катастроф, которые сумеют произвести тепло и вспышки света в достаточном объеме, чтобы их было возможно зафиксировать с Земли. Исследуя образования мусора сквозь сферы взрывов, станет возможным распознать в химическом составе признаки искусственной природы.