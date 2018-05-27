NASA провело виртуальную экскурсию по планете Kepler-186f

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Эта планета может оказаться обитаемой. Шокирующие и необъяснимые явления, которые ученые периодически фиксируют, могут стать тому доказательством.

Агентство NASA создало первую виртуальную экскурсию по поверхности планеты Kepler-186f, которая может являться аналогом Земли. Благодаря интерактивной визуализации на официальном сайте каждый пользователь сможет не выходя из дома преодолеть огромное расстояние космического пространства, и стать участниками виртуальной экскурсии по планете.

Первая визуализация демонстрирует поверхность спутника Kepler-16b, кружащегося по орбите двойной системы звезд. Далее можно переместиться на одну из семи планет планетарной системы Kepler-186f.

Концепцию разрабатывали многие астрономы, и благодаря их стараниям можно рассмотреть скалистую поверхность спутника, а также яркое освещение Солнцем в полдень, сравнимое с освещением Земли. При этом светило удалено от экзопланеты менее чем на 492 световых лет. Габариты Kepler-186f лишь на 11% больше размеров нашей планеты, при этом на ней также может быть вода. Kepler-186f является реальным доказательством существования планет-аналогов Земли в пределах обитаемых зон иных звезд, что делает значительный толчок в процессе поиска подобного Земле мира.