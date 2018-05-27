Специалисты нашли нейронные механизмы, регенерирующие нервные цепи мозга

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Экспертам из Калифорнийского университета в Санта-Крузе удалось восстановить нервные цепи в областях сетчатки сусоика. По словам ведущего автора Александра Шера, из этого можно сделать выводы, что нейропластичность мозга позволяет выборочно восстанавливать нейронные связи после травм, как сообщает VladTime. Итоги работы представили в Current Biology.

Специалисты доказали, что у нейронов есть способность к созданию новых соединений, если имеются правильные фоторецепторы для восстановлений выборочных связей. Сетчатка суслика, на котором проводили опыт, обладает двумя типами таковых, обеспечивающих цветное зрение – S-конусы и М-конусы. Нейроны, создающие связь между ними – биполярные клетки, каждая из которых может дать только одно соединение.

Те, кому фоторецепторов не хватает, добавляют себе ветви, образуя уже новые связи, причём теперь выборочно. Это значит, что взрослое млекопитающее может восстановить в некоторых случаях нейронные соединения. Однако работа ещё не закончена. Сложно сказать, на какой срок это происходит, а также можно ли так делать во всех частях мозга.