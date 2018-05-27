Диетологи назвали побочные эффекты популярной кетогенной диеты

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Кетогенная диета, или кетодиета, стремительно набирает популярность среди худеющих благодаря положительным отзывам. Однако диетологи не спешат рекомендовать её своим пациентам из-за ряда побочных эффектов.

Как говорит доктор Сюзанна Фишер из Южной Флориды, кетодиета – низкоуглеводная, которая заставляет человека худеть, используя собственный жир как основной источник энергии. Пусть звучит красиво, но спасибо организм за это не скажет. Главными побочными эффектами кетогенной диеты диетологи называют: образование камней в почках, чувство голода из-за ненасыщения, запоры и проблемы с сердцем.

Также худеющего при неправильном подходе к выбору диеты ожидает обезвоживание. Потеря мышечной ткани возникнет из-за активного сжигания жира. Из этого также следует неприятный запах изо рта, который невозможно подавить известными способами. В крови понижается сахар, поэтому кетодиету часто рекомендуют диабетикам второго типа. В то же время диетологи не призывают отказаться от этого метода, а настаивают на необходимости консультации со специалистом из-за экстремального свода правил для организма обычного человека.