Учёные: Жизненные проблемы стимулируют рост мозга

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Вопросы, связанные с развитием и функционированием человеческого мозга, до сих пор являются для учёных одними из самых неразрешимых проблем. Сейчас они заинтересовались, почему в ходе эволюции он стал увеличиваться.

Данные последних исследований показали следующее. Увеличению размера человеческого мозга поспособствовали жизненные проблемы, постоянно возникающие перед людьми.

В то же время, как отмечают специалисты, этот вопрос может рассматриваться с различных точек зрения.

Аксиомой является то, что наиболее «выживаемыми» из предков были те, у которых размер мозга был увеличен в сравнении с другими. Популярной гипотезой является связь главного органа с тем, как развивались социальные навыки.

Однако, для специалистов не понятно, что здесь является причиной, а что следствием. Они не исключают того, что причиной увеличения мозга стало «желание» добиться конкурентных преимуществ в питании, в условиях его недостатка.

В то же время, учёные пока не пришли к единому мнению, откуда взялась дополнительная энергия, необходимая для работы мозга увеличенного размера.

Некоторые эксперты полагают, что древние приматы принесли в жертву этому свои кишечники. Другие с этим не согласны. Они считают, подобного можно было достичь, уменьшив мышечную массу.