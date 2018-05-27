Ученые: Горячее питьё замедляет выздоровление при простуде

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Традиционная методика может пагубно влиять на процесс лечения.

Горячее питьё, вопреки распространённому мнению, не является полезным во время лечения простуды. Учёные выяснили, что употребление кипятка замедляет выздоровление. Всё потому, что горячая жидкость при попадании в организм раздражает слизистую рта и горла, что способствует распространению инфекции и тормозит процессы лечения. При простуде специалисты рекомендуют пить в больших количествах тёплую воду, а также отвары полезных трав и остывший бульон. Значительный эффект имеет чай при добавлении листьев малины. Огромную пользу имеет в таких случаях мёд, однако растворять его в чае либо молоке категорически не рекомендуется, как и запивать горячими напитками. Есть продукт следует с ложки. Также учёные не советуют есть в больших количествах цитрусовые, поскольку содержащийся в них витамин C усваивается в больших количествах лишь в организме здорового человека.

Ранее мы писали, какие продукты несовместимы с чаем. Учёные назвали целый перечень лакомств, которые не рекомендуется употреблять вместе с популярным напитком.