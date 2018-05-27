Специалисты сообщили, как предотвратить диабет второго типа и что добавить для этого в воду

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Большинству людей, которые страдают диабетом, был поставлен диагноз этого заболевания именно второго типа. Для профилактики эксперты советуют ежедневно употреблять воду с добавками.

Обычно для тех, кто болен диабетом, специалисты назначают особую диету. В списке разрешённых и рекомендованных продуктов особое место занимают напитки. Стоит также обратить внимание на некоторые рекомендации докторов и тем, кто склонен к заболеванию. Обычно диабет передаётся по наследству. Эксперты утверждают, что человек может предотвратить диабет второго типа, ежедневно употребляя воду с натуральными добавками.

Хорошей для воды будет огурец. Данный овощ содержит достаточную дозу витаминов К и С, а также богат калием. Кроме огурца можно добавлять лимон, славящийся своей пользой для здоровья человека. Однако специалисты предупредили, что не нужно заменять свежий лимон его химическим аналогом лимонной кислотой, которая способна лишь навредить желудку.