Ученые доказали, что чай для похудения не способствует снижению веса

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В современном мире существует множество предложений от производителей, которые предлагают большое количество различных чаев для похудения. Недавно группа ученых доказали, что подобный чай не способствует снижению веса.

Доктор наук Кен Харви из Университета общественного здоровья и профилактической медицины заявил, что в мире не существует ни одного чая, который нацелен на снижение веса. «Просто пить чай и худеть? Это слишком хорошо, чтобы быть правдой», - говорит Харви. Профессор объяснил, что если человек пьет чай, при этом регулярно тренируется и следит за питанием, то он может иметь эффект, который совершенно не зависит от самого чая. Эффективное похудение будет продолжаться только в том случае, если человек будет продолжать придерживаться режима питания и физических упражнений.

Однако Кен Харви не отрицает, что чай с потерей веса может иметь эффект плацебо, который иногда имеет положительный эффект. Профессор рекомендует сэкономить на чаях для похудения и вместо этого тратить деньги на фрукты и овощи.