Кошки или собаки: Британские учёные выяснили, какие домашние питомцы лучше

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Британские учёные исследовали, какие домашние животные заставляют чувствовать своих хозяев счастливее. В результате они получили ответ на то, кто же лучше, кошки или собаки.

В начале исследований британские специалисты обратились к людям с вопросом о том, что заставляет их чувствовать себя более радостным. Данные опроса показали, что 43% людей ощущают себя счастливыми благодаря домашним питомцам, для 42% - поводом для хорошего настроения является семья, остальные предпочли выбрать друзей.

Столь высокий процент среди животных стал основой для нового опроса. Специалисты постарались выяснить, какие именно домашние животные радуют хозяев больше. 47% опрошенных заявили, что собаки делают их счастливей, передавая настроение вилянием хвоста и попытками облизать владельца. Они более зависимы от своих владельцев и часто выражают свою любовь к ним. Кошки смогли осчастливить лишь четверть своих обладателей, стараясь чаще быть от них отстранёнными.

Две трети владельцев любых домашних животных заявили, что присутствие питомца в доме делает их менее напряженными, а 53% уверены, что пользуются безусловной любовью с их стороны. Также для трети из всех опрошенных животное оказалось значительной опорой и придало им цель.