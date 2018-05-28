Учёные рассказали, как живут люди с рассеянным склерозом

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По словам экспертов, больные получают проблемы со зрением, ощущают вечное чувство усталости и у них начинают неметь конечности. То есть человек превращается со временем в инвалида и всё осознаёт. В РФ таких больных живёт около 150 тысяч граждан, и в основном они все молодые. Примечательно, что вылечить рассеянный склероз нельзя, только приостановить.

Учёные из Научно-практикующего центра демиелинизирующих заболеваний рассказали, что чувствуют люди с рассеянным склерозом, и как они вообще живут. По словам профессора Алексея Бойко, у человека с таким дигносом просто разрушаются оболочки нервных волокон и повреждаются нервные клетки, через которые передаются импульсы. Поэтому больные начинают испытывать проблемы с движением.

Зачастую рассеянным склерозом страдают люди в возрасте от 18 до 35 лет. При этом, странно, что большинство из них интеллектуалы. Больная РС Тамара рассказала, что в 17 лет она сама впервые организовала концерт группы «Ленинград». Перед самым мероприятием она почувствовала усталость, а утром у неё ухудшилось зрение. После МРТ врачи поняли диагноз. Тамара не могла смериться и постоянно плакала.

Но после операции женщине стало лучше. Она заново научилась ходить, поменяла круг общения. Сейчас она принимает только витамины и занимается спортом с танцами.