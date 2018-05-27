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Об этом рассказали представители Космического центра Танэгасима. Главной целью носителя станет наблюдение за КНДР. Спутник будет выведен в космос в рамках японской госпрограммы, и будет выполнять официальные и «скрытые» задачи.

Запуск ракеты H-IIA со спутником IGS Radar 6 планируется на 11 июня. Точное время старта пока не сообщается. Главной официальной целью зонда станет наблюдение за действиями КНДР. Поскольку программа отказа от оружия уже стартовала, но на «торжественную» часть политиков не приглашали.

Также главной официальной задачей ракеты H-IIA со спутником IGS Radar 6 станет разработка и запуск разведывательных зондов. Главная ее цель - раннее обнаружение угрозы ракетных пусков. Программа направлена преимущественно на отслеживание действий, предпринимаемых КНДР.