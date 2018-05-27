Учёные: Блуждающая звезда неизбежно столкнётся с Солнечной системой

Сегодня, 09:05

Исследователи космоса продолжают своё изучение Вселенной. Не остаются без их внимания и объекты, демонстрирующие «не стандартное поведение».

Сейчас учёные озабочены тем, как «ведёт» себя блуждающая звезда Gliese 710. По их мнению, она неизбежно столкнётся с Солнечной системой. А произойдёт это на десятки тысяч лет раньше, чем предполагалось прежде.

Блуждающая звезда не имеет никаких гравитационных цепей, которые, как правило, удерживают их во Вселенной на своих местах. Одной из них является Gliese 710.

Она постепенно сближается с Солнечной системой. Впервые это стало известным в 1996 году. Тогда же было подсчитано, что в её пределы блуждающая звезда вторгнется, приблизительно, через 1,35 миллиона лет.

В мае этого года учёные проверили правильность ранее произведённых расчётов. Они подтвердились, звезда движется в том же направлении. То есть, столкновение Gliese 710 с Солнечной системой неизбежно. Более того, оно произойдёт даже ранее, чем считалось прежде. На несколько десятков тысяч лет.

Gliese 710 приблизится к земле на 4303 астрономические единицы. Это, приблизительно, 100 расстояний от Земли до Плутона.

Последний раз настолько близко к нашей планете приближалась звезда Шольца, которая прошла через Облако Оорта 70 тысяч лет тому назад. Это считается одним из факторов того, что тогда почти всё живое на планете вымерло.